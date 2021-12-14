Супруга лидера российской группы «Машина времени» Андрея Макаревича израильская бизнесвумен Эйнат Кляйн поделилась с подписчиками в Instagram, что муж нередко порицает ее за плохое отношение к России. Соответствующий пост она разместила в сети 14 декабря

«Муж часто порицает меня, мол, ты Россию ненавидишь. Поэтому этим прекрасным утром я решила исправиться и высказать свое восхищение и даже изумление. И да, требую голубую шубу, русую косу и северного оленя», — написала Кляйн.

Режиссер «Сватов-7» представил официальный трейлер сериала © Сваты-7/Инстаграм

«Ненависть в каждом кадре», «Очень красиво! А если взять лопатку и прочистить дорожку от снега то и шубка не нужна», «Шуба еще никому не мешала», «Дема Мороза не хватает», «Тяжело жить в той стране, которую не любишь», «Как в сказке «Морозко»», «Видите себя Марфушенькой?» — написали подписчики.

Последнему Кляйн ответила: «Сне-гу-роч-ка же».

Между тем, ранее сам лидер «Машины времени» называл РФ «агрессором» и всячески критиковал Москву, в то время как действия украинского руководства всячески одобрял. Последний раз с гастролями по Украине Макаревич проехал весной этого года, после чего рассказал в СМИ, что не видел в стране ни одного «укрофашиста» и «жидобандеровца».

Эйнат Кляйн — четвертая жена Макаревича, родилась она в Киеве, там же поступила в университет, но через некоторое время переехала в Израиль и продолжила обучение там.

Кляйн младше лидера «Машины времени» на 30 лет, известие об их бракосочетании появилось в СМИ в мае 2020 года.

Познакомились супруги в одной из поездок, где женщина работала гидом. Именно туризм по странам Ближнего Востока и Африки — основной вид деятельности Кляйн.