Во вторник, 14 декабря, представители малого и среднего бизнеса Украины проводят очередную акцию протеста под стенами Верховной Рады в Киеве. Собравшиеся перекрыли улицу Грушевского и вступили в противостояние с правоохранителями, пишет Telegram-канал Klymenko Time

Протесты ФОПов: предприниматели ищут «кротов» в своих рядах © AFP, Sergei SUPINSKY

Сообщается, что нынешняя акция началась с утра возле здания Рады. Как пишет сайт «Апостроф», протестующие принесли с собою флаги, плакаты, а также портрет Нестора Махно.

Судя по опубликованным видео, сотрудники полиции пытаются оттеснить собравшихся с проезжей части, люди в ответ жгут файера.