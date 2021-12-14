Акции протестов предпринимателей или ФОПов (по-украински физическое лицо-предприниматель) проходят на Украине уже не первый месяц. Поводом к возмущению со стороны бизнеса стала норма, по которой все они должны обеспечить свои торговые точки кассовыми аппаратами. Основное требование протестующих к властям — принять соответствующий законопроект, по которому это будет отсрочено до 1 января 2023 года.
Сообщается, что нынешняя акция началась с утра возле здания Рады. Как пишет сайт «Апостроф», протестующие принесли с собою флаги, плакаты, а также портрет Нестора Махно.
Судя по опубликованным видео, сотрудники полиции пытаются оттеснить собравшихся с проезжей части, люди в ответ жгут файера.