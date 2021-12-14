«Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда Украины относительно присяги двух новоназначенных судей суда», — говорится в сообщении.
В марте, Зеленский издал указ, которым отменил указы бывшего президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Эти места должны были занять предложенные новым главой государства Грищук и Петришин.
Однако Конституционный суд оспорил указ Зеленского об отстранении Тупицкого и Косминина, фактически оставив вакансии закрытыми. В КСУ пояснили, что все 6 должностей по квоте главы государства заняты, поэтому новых сотрудников брать просто некуда.
К слову, срок полномочий Тупицкого истекает в мае 2022 года, Касминина — в сентябре того же года.