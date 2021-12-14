Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда Украины (КСУ) об отсрочке присяги судей Оксаны Грищук и Александра Петришина, которых президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября назначил по своей квоте. Об этом суд сообщил 14 декабря на своем сайте

«Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда Украины относительно присяги двух новоназначенных судей суда», — говорится в сообщении.

Опрос показал, как россияне относятся к украинцам © Facebook, UkrBall Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Эти места должны были занять предложенные новым главой государства Грищук и Петришин.

Однако Конституционный суд оспорил указ Зеленского об отстранении Тупицкого и Косминина, фактически оставив вакансии закрытыми. В КСУ пояснили, что все 6 должностей по квоте главы государства заняты, поэтому новых сотрудников брать просто некуда.

К слову, срок полномочий Тупицкого истекает в мае 2022 года, Касминина — в сентябре того же года.