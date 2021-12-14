«Адвокаты сегодня получили от Министерства иностранных дел Российской Федерации разрешение на въезд на территорию России для обеспечения встречи с Виктором Януковичем и организации его участия в процессе о потере Крыма в Верховном суде. Мы неоднократно уведомляли Верховный суд о том, что такое разрешение запрошено, и мы ожидаем решения по данному запросу, а также просили суд о соответствующей отсрочке заседания», — напомнил адвокат.
Однако, по его словам, суд не стал ожидать соответствующего решения. С учетом того, что сторона защиты подозреваемого получила положительный ответ от России, считает, что организация видеосвязи была вполне возможна.
Поэтому адвокат свидетельствует о том, что суд не использовал все возможности обеспечения права участника судебного процесса на защиту и его нарушил. Сердюк отметил, что это еще один аргумент в пользу незаконности всего судебного процесса и в подтверждение политической расправы над Януковичем.
Ранее представитель бывшего президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир заявил, что в судейской коллегии в деле о «потере Крыма» не имеет права находиться судья Верховного суда Николай Мазур.