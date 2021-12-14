Верховный суд Украины целенаправленно торопился вынести Виктору Януковичу приговор, чтобы не допустить его участия в процессе по видеосвязи, на что он имел право. Об этом 14 декабря заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, передает пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex

«Адвокаты сегодня получили от Министерства иностранных дел Российской Федерации разрешение на въезд на территорию России для обеспечения встречи с Виктором Януковичем и организации его участия в процессе о потере Крыма в Верховном суде. Мы неоднократно уведомляли Верховный суд о том, что такое разрешение запрошено, и мы ожидаем решения по данному запросу, а также просили суд о соответствующей отсрочке заседания», — напомнил адвокат.

Однако, по его словам, суд не стал ожидать соответствующего решения. С учетом того, что сторона защиты подозреваемого получила положительный ответ от России, считает, что организация видеосвязи была вполне возможна.

«Янукович может выиграть у Украины». Вернется ли бывший президент, чтобы отомстить © РИА Новости, Коллаж Украина.ру

Ранее представитель бывшего президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир заявил, что в судейской коллегии в деле о «потере Крыма» не имеет права находиться судья Верховного суда Николай Мазур.