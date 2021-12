Виктория Нуланд несет ответственность за усиление вмешательства США на Украине. На это указала американская журналистка Хелен Эндрюс, выступая на днях в аудиопрограмме Tac right now, размещенной на сайте издания The American Conservative

Отмечая, что в Вашингтоне опять «бьют в барабан войны», ведущий программы указал на вероятность того, что США будут втянуты в ненужный этой стране конфликт. Он попросил Эндрюс прокомментировать сложившуюся ситуацию. «Мы все должны были ожидать этого с того самого момента, когда администрация [Джо] Байдена объявила, что Виктория Нуланд была назначена заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам; он вернул все тех же безмозглых антироссийских "ястребов", которые создали столько проблем в прошлый раз», — заявила журналистка. Эквадорский профессор: участие в перевороте на Украине – самая тёмная и мрачная страница биографии Нуланд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Она также вспомнила заверения американских политических деятелей правого фланга о том, что они «научились на ошибках», совершенных во время администрации президента Джорджа Буша младшего. Она предположила, что нынешняя напряжённая ситуация вокруг Украины позволит выяснить, кто из правых американских политиков по-настоящему будет действовать в духе таких заявлений.