Украинская певица Ани Лорак поделилась горячими фото в компании российского рэпера Мота. Она на днях выложила снимки в Instagram

На отборном русском: дочь Лорак возмутила украинцев © Ани Лорак/Инстаграм Мотом. Рэпер из РФ при этом облачен в строгий серый костюм.

«Съемки в самом разгаре… А с кем из артистов вы бы еще хотели увидеть дуэт?» — спросила подписчиков Лорак.

Украинской певице предложили множество вариантов новых ярких дуэтов — с Сергеем Лазаревым, Николаем Басковым, Эмином Агаларовым, Димой Биланом, Полиной Гагариной.

В списке были и украинские певцы — Светлана Лобода, Иван Дорн и Макс Барских, а также человек, помогший самой Лорак стать звездой, — Филипп Киркоров.

Подписчики Лорак отметили и ее провокационный наряд.

«Очень ceксуальное платье! Вы без трусиков», «Платье сразило наповал, фигура просто космос», — восхитились фанаты певицы.

На Украине Лорак порой критикуют за то, что карьеру певица строит в РФ. Националисты попытались сорвать концерт звезды в Одессе.