Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 декабря заявил, что ожидает от президента США Джо Байдена действий, а не слов, передает УНИАН

Байден рассказал, куда отправит войска в случае «вторжения» России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он добавил, что если дипломатия ограничивается только словами, она терпит неудачу.

«Это четко ясно и Путин понимает это. Он испытывает Запад и как далеко Запад может уйти в сдерживании России», — сказал глава МИД.

Также министр прокомментировал неготовность США размещать американских солдат в Украине.

«Я уверен в украинской армии и в украинском обществе. Мы знаем, как воевать в этой войне. Наши солдаты воюют в ней семь лет подряд. Поэтому мы имеем украинских солдат на передовой, но Соединенные Штаты и другие партнеры могут сделать так, чтобы помочь украинским солдатам воевать в этой войне, а именно: укреплять наши возможности, присылать нам соответствующее оборонительное вооружение и военные технологии», — предложил Кулеба.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.

На прошлой неделе советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан по итогам переговоров президентов Байдена и Путина заявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь. В то же время, 8 декабря президент США заявил, что не рассматривает возможность отправки в Украину американских войск в одностороннем порядке. В декабре источники NBC News сообщили, что администрация Байдена отложила дополнительную военную помощь на 200 миллионов долларов, чтобы дать возможность дипломатам снизить напряженность со стороны России. В пакет должен был войти груз с оружием и техникой для Вооруженных сил.