Нехаммер отметил, что власти Австрии поддерживают проект и рассчитывают, что газопровод скоро сможет быть запущен, как и планировалось.
Канцлер Австрии выступил против попыток использовать «Северный поток — 2» для решения конфликта на Украине.
«Я против увязки запуска "Северного потока — 2" с поведением России на Украине. Таким образом ЕС навредит сам себе», — указал Нехаммер.
Он подчеркнул, что, помимо России, от запуска газопровода получат выгоду Германия, Австрия и другие члены Евросоюза.
«Северный поток — 2» готов к запуску. Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило его сертификацию. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG должна зарегистрировать в ФРГ филиал для управления немецким участком газопровода.