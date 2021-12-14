Правительство Австрии поддерживает скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2», заявил новый канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Die Welt 14 декабря

«От шести до восьми месяцев». Зачем в Германии тормозят «Северный поток-2» и поднимают цены на газ в Европе © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo Нехаммер отметил, что власти Австрии поддерживают проект и рассчитывают, что газопровод скоро сможет быть запущен, как и планировалось.

Канцлер Австрии выступил против попыток использовать «Северный поток — 2» для решения конфликта на Украине.

«Я против увязки запуска "Северного потока — 2" с поведением России на Украине. Таким образом ЕС навредит сам себе», — указал Нехаммер.

Он подчеркнул, что, помимо России, от запуска газопровода получат выгоду Германия, Австрия и другие члены Евросоюза.

«Северный поток — 2» готов к запуску. Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило его сертификацию. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG должна зарегистрировать в ФРГ филиал для управления немецким участком газопровода.