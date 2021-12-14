«Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи)», — говорится на сайте ВЦИОМ.
Согласно опросу, лишь 11% респондентов считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам.
При этом 29% опрошенных назвали Украину братской страной, просто страной-соседом — 26%. По 12% считают Украину дружественным государством и источником угрозы для России.
Кроме того, 9% участников опроса заявили, что Украина — враждебная страна, 4% назвали ее стратегическим партнером, а 1% — конкурентом.
Ранее на Украине социологи группы «Рейтинг» провели аналогичный вопрос об отношении украинцев к России и россиянам. 72% опрошенных назвали Россию враждебной страной, 12% — союзной. 52% опрошенных поддержали идею введения виз с РФ.