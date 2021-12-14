Более половины опрошенных россиян назвали украинцев братским народом. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные 14 декабря

«Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи)», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Половина жителей Украины — за визы с Россией. Что еще украинцы думают о соседях © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

При этом 29% опрошенных назвали Украину братской страной, просто страной-соседом — 26%. По 12% считают Украину дружественным государством и источником угрозы для России.

Кроме того, 9% участников опроса заявили, что Украина — враждебная страна, 4% назвали ее стратегическим партнером, а 1% — конкурентом.

Ранее на Украине социологи группы «Рейтинг» провели аналогичный вопрос об отношении украинцев к России и россиянам. 72% опрошенных назвали Россию враждебной страной, 12% — союзной. 52% опрошенных поддержали идею введения виз с РФ.