Теперь у «Разумной политики» 25 сторонников в парламенте.
«Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу и Верховной Рады как института, и, главное, в пользу всех людей, которые нас поддерживают», — сказал Разумков.
Шпак — депутат Рады от правящей партии «Слуга народа», которую избрали в парламент от округа в Черкасской области. Шпак работает ректором Восточноевропейского университета экономики и менеджмента, имеет звание доктора экономических наук. В политику в 2019 году она пришла впервые.
Разумкова сняли с должности спикера Верховной Рады большинством голосов партии «Слуга народа» 7 октября. Считается, что это напрямую связано с конфликтом парламентария с Зеленским, который увидел в нем политического противника. Вскоре после отставки Разумков эти подозрения подтвердил, высказав желание пойти на президентские выборы и создать собственную партию. Согласно социологическим исследованиям на Украине, Разумков — это единственный кандидат, способный победить Зеленского во втором туре выборов. Кроме того, у бывшего спикера почти нет антирейтинга.