В состав межфракционного объединения (МФО) Верховной Рады Украины «Разумная политика», лидером которого является бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, вошла депутат от «Слуги народа» Любовь Шпак, передает 14 декабря «Цензор.нет»

«Реально бороться с Зеленским». Что еще предлагает Разумков разочарованным украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу и Верховной Рады как института, и, главное, в пользу всех людей, которые нас поддерживают», — сказал Разумков.

Шпак — депутат Рады от правящей партии «Слуга народа», которую избрали в парламент от округа в Черкасской области. Шпак работает ректором Восточноевропейского университета экономики и менеджмента, имеет звание доктора экономических наук. В политику в 2019 году она пришла впервые.

Разумкова сняли с должности спикера Верховной Рады большинством голосов партии «Слуга народа» 7 октября. Считается, что это напрямую связано с конфликтом парламентария с Зеленским, который увидел в нем политического противника. Вскоре после отставки Разумков эти подозрения подтвердил, высказав желание пойти на президентские выборы и создать собственную партию. Согласно социологическим исследованиям на Украине, Разумков — это единственный кандидат, способный победить Зеленского во втором туре выборов. Кроме того, у бывшего спикера почти нет антирейтинга.