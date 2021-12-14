«Вероятность того, что в Украине сменится президент и будут досрочные выборы, его (Зеленского — ред.) скинут, крайне мала. А дальше начинаются различные сценарии, потому что, если смотреть на то, что сейчас происходит, то, как раз 2022 год будет интересен с точки зрения выбора дальнейшего алгоритма развития ситуации», — заявил он.
По его словам, Зеленский должен будет сделать выбор не столько с точки зрения системы государства, а выбрать правильную риторику.
Ранее директор Украинского Института политики Руслан Бортник выразил мнение, что Зеленский пытается удержать власть, поэтому вопросы войны или мира в стране он не выпячивает вперед.