Электоральные настроения на Украине свидетельствуют о том, что президент страны Владимир Зеленский отработает свой срок на высшем государственном посту полностью. Об этом 13 декабря заявил эксперт Института будущего Игорь Тышкевич в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV

«Вероятность того, что в Украине сменится президент и будут досрочные выборы, его (Зеленского — ред.) скинут, крайне мала. А дальше начинаются различные сценарии, потому что, если смотреть на то, что сейчас происходит, то, как раз 2022 год будет интересен с точки зрения выбора дальнейшего алгоритма развития ситуации», — заявил он.

Лучше переговоры, чем перестрелка. Два компромисса Путина и Байдена и неопределенность Зеленского © коллаж Украина.Ру

Ранее директор Украинского Института политики Руслан Бортник выразил мнение, что Зеленский пытается удержать власть, поэтому вопросы войны или мира в стране он не выпячивает вперед.