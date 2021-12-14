Он напомнил парламентариям об акции «Национальная неделя чтения» и порекомендовал им для ознакомления свой топ-5 книг, чтобы депутаты читали что-то, «кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ».
В частности, в его список вошли «Лучшее» Григория Сковороды, «История Европы» Нормана Дейвиса, «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» Бориса Джонсона, «Заправляй кровать: 10 простых правил, которые могут изменить твою жизнь и, возможно, весь мир» Уильяма Макрейвена и «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря. При этом книга Зыгаря должна, по мысли Стефанчука, объяснить, почему Украина не Россия.
Недавно Минкульт Украины подсчитал, сколько граждан ежедневно читают. Процент оказался небольшим: только 25% населения Украины вообще читают книги, делают это ежедневно всего 8% украинцев