Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Италия захочет помочь официальному Киеву наладить диалог с Москвой и для этого скажет свое слово. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, которое 14 декабря обнародовал Офис президента Украины на своем сайте

«Итальянцы имеют не меньший политический вес для разговора с Россией о мире в Европе, чем другие государства, которые уже вовлечены в переговорные усилия. Впереди Рождество — и потому сейчас время, когда нужно как можно больше пытаться договориться о прекращении огня, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей. Уверен, что Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве, и Владимир Путин не сможет его проигнорировать», — заявил Зеленский.

Сидят на кокаине: СМИ выяснили, откуда Зеленский и его подчиненные берут наркотики © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Украина может забыть о членстве в НАТО и ЕС после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. По его словам, результаты переговоров свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может стать актуальной не менее чем через 20 лет.