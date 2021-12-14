«Итальянцы имеют не меньший политический вес для разговора с Россией о мире в Европе, чем другие государства, которые уже вовлечены в переговорные усилия. Впереди Рождество — и потому сейчас время, когда нужно как можно больше пытаться договориться о прекращении огня, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей. Уверен, что Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве, и Владимир Путин не сможет его проигнорировать», — заявил Зеленский.
Также, по его мнению, Италии и другим государствам не стоит бояться экономического потенциала Украины, поскольку они «только выиграют, если Украина станет полноправным членом европейского сообщества».
Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Украина может забыть о членстве в НАТО и ЕС после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. По его словам, результаты переговоров свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может стать актуальной не менее чем через 20 лет.