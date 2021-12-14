Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена ситуация с безопасностью только ухудшилась. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, которое 14 декабря обнародовал Офис президента Украины на своем сайте

«После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации — в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно», — заявил он.

Лучше переговоры, чем перестрелка. Два компромисса Путина и Байдена и неопределенность Зеленского © коллаж Украина.Ру

Переговоры Путина и Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля сообщилось, что украинская тематика преобладала в разговоре лидеров двух государств. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей. Кроме того стороны заявили, что им понравился формат видеосвязи, встречи в котором вероятно можно было бы продолжить.