«После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации — в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно», — заявил он.
Кроме того Зеленский выразил надежду, что Италия захочет помочь официальному Киеву наладить диалог с Москвой и для этого скажет свое слово.
Переговоры Путина и Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля сообщилось, что украинская тематика преобладала в разговоре лидеров двух государств. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей. Кроме того стороны заявили, что им понравился формат видеосвязи, встречи в котором вероятно можно было бы продолжить.