Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на слова источников из силовых структур Украины 14 декабря сообщило, что президент Владимир Зеленский и его подчиненные регулярно «балуются» наркотиками

На Украине преподаватель лицея продавал наркотики на переменах © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк употребляет запрещенные вещества, его политические противники утверждали еще до выборов. После того как Зеленский стал главой страны, тема пристрастия президента к наркотикам неоднократно всплывала в различных СМИ.

Например, депутат Верховной Рады Гео Лерос весной опубликовал на своем YouTube-канале откровения бывшего бизнес-партнера Зеленского — Геннадия Лазутина, который заверял, что глава государства и его друзья могут даже различать кокаин по стране изготовления.

По информации источников издания в МВД, полиция еще во время предвыборной кампании начала пристально интересоваться употреблением наркотиков Зеленским.

«К документированию фактов поставки и употребления наркотиков Зеленским были привлечены сотрудники из нескольких управлений — наружного наблюдения, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также опытные сотрудники бывшего УБОПа, перешедшие в уголовный розыск и департамент стратегических расследований. Разработка была поставлена под гриф секретно. Скорее всего, это направление отрабатывалось для получения компромата на Зеленского и его команду. Результаты были получены быстро — да, факты подтвердились. Но дальнейшего развития не было — все материалы дела, включая фото и видеофиксации, затем ушли наверх и ни в какие уголовные дела или хотя бы публичные разоблачения не вылились», — сказал собеседник издания.

Как отметили источники в МВД и криминальных кругах, парламентарий от «Слуги народа» Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров.

Еще один источник в полиции не исключил, что наркотики Зеленскому мог поставлять попавший недавно в скандал замглавы МВД Александр Гогилашвили. Видео с его пререканиями и нецензурной лексикой в адрес полицейских на блок-посту при въезде в Донбасс облетело недавно интернет.

«Гогилашвили был фигурантом дела по сбыту метадона, которое легло под сукно вскоре после прихода к власти Зеленского», — заверил офицер полиции.

По информации источников в МВД, целая группа депутатов от «Слуги народа» употребляет кокаин.

«Если предыдущие созывы "ломались" на алкоголе, то эти наркоманят, причем некоторые не по-детски. Многие из этой фракции хотя бы раз, но пробовали наркотики. Тех, кто курит траву даже не считаем, они уже как святые», — рассказал собеседник издания.

По его словам, речь идет более чем о десяти депутатах.

«Кокаин — это наркотик для богатых, в Украине системно покупать качественный кокаин могут только богатые люди. Да, и публичность стоит денег. На рынке грамм кокса стоит от 150 до 200 долларов. Справедливости ради депутаты берут качественный товар, но их прилично крутят на бабки за дополнительные риски. Тем более, есть с чего крутить, за два с половиной года в парламенте многие изрядно разбогатели», — сказал источник.

Как выяснилось, привлечь по закону кого-то из представителей монобольшинства довольно трудно, несмотря на наличие соответствующих фото и видео доказательств в профильных структурах.

«Работать по "слугам" полноценно проблематично для полиции, ведь уволенный недавно замглавы МВД Александр Гогилашвили как раз и курировал вопросы связанные с борьбой с наркотиками. А он тесно связан с "95 кварталом" (супруг помощницы Зеленского — Марии Левченко. — ред.). Так что круг замкнулся. А чтобы кого-то обвинить нужны железные доказательства, передача "документов" таковым не является, но безусловно фото и видео у нас есть, правда, под грифом "секретно". Вряд ли при Зеленском кто-то даст ход этим записям», — считает источник.