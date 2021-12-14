Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал в Facebook 13 декабря заявление Владимира Кличко о недостаточной патриотичности боксера Василия Ломаченко после инцидента с флагом

«Василий вместо слов благодарности от своих земляков, включая госструктуры, получил… (критику — ред.). А мог бы получить благодарности и слова поздравления, а лучше даже вознаграждение от своего государства, так как все-таки в кармане у него украинский паспорт и весь мир знает его как представителя Украины», — написал Редкач.

Кличко раскритиковал Ломаченко за инцидент с флагом © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ранее бывший чемпион по боксу, младший брат мэра Киева Владимир Кличко раскритиковал украинского боксера Василия Ломаченко за непатриотичность.

Ломаченко развернул после победы над соперников не флаг Украины, а флаг своего родного города Белгород-Днестровского.

Ранее представители шахматной сборной Украины пожаловалась на то, что государство не только никак не помогало им готовиться и не поощрило их победу на чемпионате, но даже не оплатило проживание и питание в гостинице.