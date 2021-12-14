Бывший муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин отсудил у нее 120 тыс. рублей. Об этом она рассказала в комментарии StarHit 14 декабря

«По всем швам разнесло»: Садальский показал истинное лицо Максаковой © Мария Максакова/Инстаграм обратился в суд с иском против бывшей жены о защите чести и достоинства. В частности, он потребовал признать слова «вор в законе» в его отношении клеветой.

Он запросил 5 млн рублей за «непоправимый моральный вред, нанесенный его деловой репутации». Однако суд ограничил сумму компенсации 120 тыс. рублей.

«В следующий раз, когда Тюрин решит устанавливать прописные истины и обращаться в суд, при этом тратя свои грязные деньги на разные судебные издержки, пусть откроет СМИ или ту же Википедию и убедится, что Волга по-прежнему впадает в Каспийское море, а он — все еще вор в законе», — прокомментировала Максакова.

При этом, по данным издания, часть негативных высказываний о экс-супруге Максаковой все же придется опровергнуть по вердикту суда.

Ранее Максакова заявляла, что Тюрин превратил их общих детей в «своих подельников», пытаясь отсудить у нее квартиру в Москве.