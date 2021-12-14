Соответствующее решение поддержали 285 депутатов.
Документ упростит выдачу паспортов иностранцам, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах Украины и лицам, принимавшим непосредственное участие в военной операции украинских силовиков в Донбассе.
Вместе с тем, законом предусмотрена возможность отказа от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду пять законопроектов, чтобы обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать лиц с гражданством других стран.