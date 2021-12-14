Депутаты Верховной Рады приняли законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Трансляцию заседания 14 декабря вел телеканал «Рада»

Лукашенко сдержал обещание: почти 450 украинцев получили белорусское гражданство © ex-press.by

Документ упростит выдачу паспортов иностранцам, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах Украины и лицам, принимавшим непосредственное участие в военной операции украинских силовиков в Донбассе.

Вместе с тем, законом предусмотрена возможность отказа от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду пять законопроектов, чтобы обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать лиц с гражданством других стран.