Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 14 декабря спровоцировала скандал в Верховной Раде, сравнив украинский парламент с публичным домом. Трансляцию заседания вел телеканал «Рада»

Собчак померилась косой с Тимошенко - фото © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Вы наносите сокрушительный удар по среднему классу Украины. Когда они пришли в этот народный дом, который называется парламент, хочется сказать, что этот парламент уже, к сожалению, превратился в публичный дом, то людей на порог не пускают», — сказала Тимошенко.

Такое сравнение не понравилось первому вице-спикеру Рады, выдвиженцу «Слуги народа» Александру Корниенко, который сделал лидеру «Батькивщины» замечание. По его мнению, подобные слова не только не соответствуют парламентскому регламенту, но и этике.

«Пожалуйста, держите себя в руках», — сказал он.

После этого за Тимошенко решила заступиться вице-спикер, однопартиец экс-премьера Елена Кондратюк. Она обратилась к Корниенко и попросила его не комментировать выступления депутатов.

«Саша, зачем такое делать? Давайте тогда и я буду все выступления комментировать», — заявила Кондратюк, на что Корниенко поинтересовался, зачем нужны такие сравнения.

В последнее время Тимошенко активно критикует украинскую власть в лице президента Владимира Зеленского и его партии «Слуги народа». Также украинцы регулярно обсуждают внешний вид политика, так как она постоянно появляется в Раде в новом образе.