Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко своими заявлениями демонстрирует намерения идти в большую политику, указал в комментарии AP News политический эксперт Михаил Чаплыга

Опубликован новый президентский рейтинг Зеленского © скриншот видео Офіс Президента України

Если накачать антирейтинг действующего президента до потолка, избиратели будут голосовать по принципу «кто угодно, только не этот», пояснил он.

«Из двух Кличко на предстоящих президентских выборах, скорее всего, речь идет именно о Владимире. Так как он является идеальным кандидатом на пост будущего президента от сил, которые владеют медиаресурсом. и этот его патриотичный пост — первые шажочки в этом направлении», — сказал Чаплыга.

Ранее бывший чемпион по боксу Владимир Кличко раскритиковал украинского боксера Василия Ломаченко за непатриотичность. Ломаченко развернул после победы над соперников не флаг Украины, а флаг своего родного города Белгород-Днестровского.