Законодательства, которое обязывает украинцев информировать о двойном гражданстве, на Украине нет. Об этом 13 декабря директор Украинского Института политики Руслан Бортник заявил в эфире «Эхо Москвы»

МВД: более полумиллиона человек подали на российское гражданство в 2021 году © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, на Украине процедура лишения гражданства очень сложная и ее можно обжаловать. Бортник отметил, что украинское гражданство сложно получить и сложно потерять. При этом украинские власти ратуют за мульти гражданство, но только не российское.

Ранее во время своей речи президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады принять закон о введении обязательной накопительной пенсионной системы, пообещал внести в парламент до 10 декабря законопроект о двойном гражданстве для диаспоры и ввести в действие программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.