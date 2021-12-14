«Такого закона нет. Конституция предусматривает единое гражданство, но сама власть говорит о том, что нужно вводить мульти гражданство. Многие даже на государственной службе имеют двойное гражданство. То есть нет за этим эффективного механизма контроля. Более того, гражданства лишают по указу президента и по решению суда», — сказал Бортник.
По его словам, на Украине процедура лишения гражданства очень сложная и ее можно обжаловать. Бортник отметил, что украинское гражданство сложно получить и сложно потерять. При этом украинские власти ратуют за мульти гражданство, но только не российское.
Ранее во время своей речи президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады принять закон о введении обязательной накопительной пенсионной системы, пообещал внести в парламент до 10 декабря законопроект о двойном гражданстве для диаспоры и ввести в действие программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.