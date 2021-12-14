«Один из показателей развитых стран — это количество читающих людей. Если в таких странах, как Канада, с которой мы хотим брать пример, читает на неделю 67% канадцев, во Франции — 60%, то в Украине этот показатель всего 25%. Книгу каждый день читает только 8% украинцев», — сказал Ткаченко.
Он добавил, что объем проданных книг на Украине в последнее время упал на 50%.
Осенью директор по развитию торговой сети «Книгарня Є» Андрей Домаранский рассказал, что на Украине сейчас выгоднее продавать книги на русском языке, потому что они имеют больший рынок сбыта, а вот украиноязычные издания нуждаются в помощи государства.