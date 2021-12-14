Только 25% населения Украины читают книги, делают это ежедневно всего 8% украинцев. Об этом 13 декабря заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Укринформ

Не читают книги, не ходят развлекаться: Опрос показал шокирующие данные о жизни украинцев © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк сказал Ткаченко.

Он добавил, что объем проданных книг на Украине в последнее время упал на 50%.

Осенью директор по развитию торговой сети «Книгарня Є» Андрей Домаранский рассказал, что на Украине сейчас выгоднее продавать книги на русском языке, потому что они имеют больший рынок сбыта, а вот украиноязычные издания нуждаются в помощи государства.