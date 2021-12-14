Жену президента Украины Елену Зеленскую вместе с ведущим и командой программы «Сниданок» на «1+1» заметили в одном из супермаркетов Киева. Об этом 13 декабря сообщило издание «Страна.ua»

«Съемки проходили в отделе овощей и фруктов, говорили о ПП. Было очень много полицейских, с собаками ходили», — рассказал журналистам сотрудник супермаркета.

Как сообщает издание, меры безопасности в супермаркете действительно были усилены. Кроме того, в кортеже первой леди было четыре автомобиля.

«Жаловаться стыдно»: Зеленская порассуждала о равенстве © Елена Зеленская/Фейсбук

Журналисты также отмечают, что в записи выпуска программы принимала участие телеведущая Маричка Падалко и диетолог Наталья Самойленко.

Ранее львовским журналистам запретили смотреть в окна во время визита первой леди, чтобы не стать мишенью для снайперов, которые обеспечивают безопасность Зеленской с крыши зданий.