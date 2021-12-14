«Съемки проходили в отделе овощей и фруктов, говорили о ПП. Было очень много полицейских, с собаками ходили», — рассказал журналистам сотрудник супермаркета.
Как сообщает издание, меры безопасности в супермаркете действительно были усилены. Кроме того, в кортеже первой леди было четыре автомобиля.
У супермаркета дежурила скорая помощь, а также стояло четыре патрульных автомобиля Нацполиции, группа кинологов и около 20 сотрудников УГО.
Журналисты также отмечают, что в записи выпуска программы принимала участие телеведущая Маричка Падалко и диетолог Наталья Самойленко.
Ранее львовским журналистам запретили смотреть в окна во время визита первой леди, чтобы не стать мишенью для снайперов, которые обеспечивают безопасность Зеленской с крыши зданий.