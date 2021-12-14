Президент Украины Владимир Зеленский намерен собрать саммит стран - участниц «Люблинского треугольника» - Польши, Литвы, Украины. Об этом он написал в Twitter 14 декабря

Президенты Украины, Литвы и Польши потребовали усилить санкции против России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой.

«Впервые встретимся лично в формате Люблинского треугольника. Ценю это проявление солидарности и поддержки! Совместно углубляем стратегическое партнерство», — написал Зеленский.

Ранее лидеры Украины, Польши и Литвы провели первые в данном формате телефонные переговоры.

Зеленский, Дуда и Науседа выразили солидарность в связи с миграционным кризисом на литовско-белорусской и польско-белорусской границе, назвав его «искусственно созданным». Они заявили о готовности координировать ответные действия.

«Люблинский треугольник» был создан президентами Украины, Литвы и Польши в июле 2020 года.