Он анонсировал встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой.
«Впервые встретимся лично в формате Люблинского треугольника. Ценю это проявление солидарности и поддержки! Совместно углубляем стратегическое партнерство», — написал Зеленский.
Ранее лидеры Украины, Польши и Литвы провели первые в данном формате телефонные переговоры.
Зеленский, Дуда и Науседа выразили солидарность в связи с миграционным кризисом на литовско-белорусской и польско-белорусской границе, назвав его «искусственно созданным». Они заявили о готовности координировать ответные действия.
«Люблинский треугольник» был создан президентами Украины, Литвы и Польши в июле 2020 года.