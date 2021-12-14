Для производства украинской колбасы используют мясо механической обвалки. При перемалывании костей остаются тонкие как иглы частицы, заявила 14 декабря глава правления организации «Споживча довіра» («Потребительское доверие») Елена Куликова, передает obozrevatel.com

«Просто мерзость»: на Украине продается колбаса с «живой» начинкой — видео © Facebook Олена Прокудріна

По ее словам, чаще всего такие вкрапления встречаются в вареной колбасе, особенно первого и второго сорта. При ее производстве некоторые предприятия Украины используют белково-жировые эмульсии, которые делаются из шкуры, жиров, субпродуктов. Наличие таких эмульсий дают возможность производителю снизить содержание мясного сырья в колбасе до 50%.

Она посоветовала покупать колбасу в проверенных местах, больших супермаркетах и обязательно в упаковке, на которой есть срок годности и состав.

Эксперт добавила, что фальсифицировать сырокопченые колбасы сложнее. Но для того чтобы продлить срок годности продукта, в него часто добавляют большое количество усилителей вкуса.