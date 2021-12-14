«Во время перемалывания костей остаются маленькие неперемолотые частицы. Они могут быть 1-2 мм, тоненькие, как иголочки. Человек ест колбасу, эта иголочка может воткнутся в пищевод. Тогда образуются язвы, эрозии, свищи и так далее», — объяснила Куликова.
По ее словам, чаще всего такие вкрапления встречаются в вареной колбасе, особенно первого и второго сорта. При ее производстве некоторые предприятия Украины используют белково-жировые эмульсии, которые делаются из шкуры, жиров, субпродуктов. Наличие таких эмульсий дают возможность производителю снизить содержание мясного сырья в колбасе до 50%.
Она посоветовала покупать колбасу в проверенных местах, больших супермаркетах и обязательно в упаковке, на которой есть срок годности и состав.
Эксперт добавила, что фальсифицировать сырокопченые колбасы сложнее. Но для того чтобы продлить срок годности продукта, в него часто добавляют большое количество усилителей вкуса.