Президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать власть, поэтому вопросы войны или мира в стране он не выпячивает вперед. Об этом директор Украинского Института политики Руслан Бортник заявил в эфире «Эхо Москвы» 13 декабря

«Зеленский — не партия войны, и не партия мира. Зеленский — партия власти и этим диктуются заявления президента, который прежде всего пытается удержать власть и стабильность государства. И чаще всего ему приходится делать крен вправо для того, чтобы не было кризиса с правым политическим мнением в Украине. Для того, чтобы правые не вышли на улицы и не стали разрисовывать стены и штурмовать его Офис», — заявил он.

Зеленский и шлагбаумы Петром Порошенко. По его словам, он не хочет разрешения конфликта в Донбассе.

Ранее директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил, что вероятные досрочные выборы не выгодны властям и Украине в целом, поскольку разнородность и большое число партий будут долго формировать коалицию и договариваться будет сложно. По его словам, Зеленский получит оппозиционный парламент в случае перевыборов.