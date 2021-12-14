В одном из киевских магазинов произошел скандал из-за платного одноразового пакета: продавец насыпала покупателю сахар в перчатку. Об этом 14 декабря сообщает издание «Главред»

Сообщается, что женщина, которая пришла за сахаром в магазин, отказалась платить 2 гривны (примерно 5,5 рублей) за одноразовый пакет, из-за чего продавец решила насыпать сахар в одноразовую перчатку.

Украина залезла в «экологический долг» © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

«Я вам на корову похожа?», — спросила покупательница, в ответ на что продавец стала еще больше ее оскорблять.

На Украине с 10 декабря в магазинах запрещено выдавать бесплатные пластиковые пакеты — их можно только купить. С марта 2022 года в стране будут допускаться только биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые будут допускаться только в качестве производственной упаковки. С 1 января 2023 года все пластиковые пакеты на Украине планируется запретить.