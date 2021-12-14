С конца этой недели (19 декабря) Венера развернется в ретроградное положение и будет двигаться назад до 29 января. В этот период планета находится ближе к Земле, ее влияние усилится, сообщила на днях астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале

Зеленскому грозит серьезная опасность: астролог назвал дату © president.gov.ua

Так, по ее словам, у Овнов Венера будет разворачиваться в десятом доме гороскопа, который связан с работой, карьерой, с отцом или тем, кто самый главный в семье. Представители знака будут пересматривать бюджет, решать финансовые проблемы, обдумывать вопросы, связанные с будущей карьерой. Может поменяться сфера деятельности или ценностью станет свобода, то есть Овны решат работать меньше часов в неделю.

У Тельцов Венера будет в девятом доме гороскопа. Планета повлияет на все процессы, связанные с заграницей — работа, романтические отношения с иностранцем, путешествия, переезд. У Тельцов может быть период ожидания встречи с любимым человеком, который живет в другой стране, оформление документов, пауза в решении о работе или обучении за границей. Продлятся эти процессы до 3 марта.

У Близнецов ретро Венера будет находиться в восьмом доме финансов, «чужих и больших» денег — кредитов, ипотек и т.д. Возможно придется вкладывать деньги или ждать средств от вашего инвестора. Также может возникнуть тема наследства и раздела имущества. К некоторым Близнецам может вернуться бывший романтический партнер. Либо вы можете поссориться с любимым человеком и не общаться все полтора месяца, пока Венера будет ретроградной.

У Раков ретроградная Венера будет в седьмом доме любви, отношений и брака. Представителей знака ждет встреча, новая любовь, планирование будущего отношений, предложение руки и сердца, развод. Но поймете, сделали ли вы правильный выбор, лишь после 29 января.

У Львов Венера будет находиться в шестом доме гороскопа, который отвечает за работу и ее объем. Нужно будет переделывать работу, проект, принять решение о том, целесообразно ли заниматься этой деятельностью. Может вернуться бывший сотрудник или сами Львы вернутся в старый коллектив. В этот период хорошо возвращать долги и закрывать кредиты, считает астролог.

У Дев Венера будет в пятом доме любви. Представителей знака ждет период комфорта, удовольствий, любви к себе. Хорошо поехать в отпуск в то место, в котором вы уже были, встретиться со старыми друзьями или возобновить отношения со старым романтическим патером. Могут возникнуть любовные треугольники и периоды сомнений, нужны ли вам эти отношения.

У Весов Венера будет в четвертом доме гороскопа — это домашние дела. По словам эксперта по звездам, они смогут сделать свой дом более комфортным — сделать ремонт, поменять шторы, подушки, купить новую посуду. В семейных отношениях могут вплыть какие-то обиды из прошлого.

У Скорпионов Венера будет в третьем доме гороскопа и принесет новые знакомства, новые контакты или новый роман. Отношения могут закрутиться по телефону или в соцсетях. Возможна покупка телефона, компьютера или автомобиля. Астролог не советует давать деньги в долг, потому что скорее всего назад вы их не получите.

У Стрельцов Венера будет во втором доме гороскопа финансов, денег, прибыли. Могут быть перерывы в работе и поступлении средств. Заплатить за выполненный проект могут в начале февраля или даже в марте. Возникнет вопрос переоценки. Стрельцы могут задуматься над тем, достаточно ли они получают денег за свою работу. Венера будет толкать представителей знака перейти на новый уровень доходов.

У Козерогов Венера будет в первом доме гороскопа и даст представителям знака красоту и хорошее настроение, сменит имидж и улучшит качество тела. Венера даст Козерогам возможность начать любить и ценить себя больше. Козероги станут лучшей версией себя.

Может поменяться статус отношений — это может быть как брак, так и развод.

У Водолеев Венера будет в двенадцатом доме гороскопа уединения. Астролог говорит, что представителям знака будет комфортно работать дистанционно, уехать на время за границу и принять решение об эмиграции. Появится желание заняться своим здоровьем, пройти обследование или отправиться в санаторий. Также могут вернуться отношения из прошлого, которые Водолеи будут переоценивать. Не исключена тайная связь с кем-то или романтические отношения с иностранцем.

У Рыб Венера будет находиться в одиннадцатом доме социальных контактов. Представителей знака ждет веселое время, встречи с друзьями, подготовка к праздникам, свадьбе, дню рождения. У Рыб может появиться новая мечта. С ее реализацией помогут другие люди. Появится группа единомышленников.