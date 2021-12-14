Белый дом изучает отправку военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины. Об этом 13 декабря заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РИА Новости

Зеленский просит Раду разрешить допуск иностранных военных на Украину © пресс-служба президента Украины

«Если вы посмотрите на 2014 год, многие из стран-партнеров по НАТО просили поддержки, просили увеличить [военное] присутствие или же просили дополнительного ротационного развертывания [войск]. Конечно, эта возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину», — сказала Псаки.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.

Президент России Владимир Путин ранее информировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отмечал, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. В понедельник во время телефонного разговора Путин указывал премьеру Британии Борису Джонсону на активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нагнетание информационной напряженности вокруг войск России делается с целью ее дальнейшей демонизации и позиционирования как некой стороны потенциального агрессора.