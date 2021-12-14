«Постепенно мы снимаем медицинские добавки. Анализы Саакашвили в норме. Что касается слабости, то она у пациента от отсутствия движения», — сказала врач.
По ее словам, накануне к Саакашвили в палату привели тренера, чтобы начать восстановительные тренировки.
«Желания тренироваться Саакашвили не высказал, видимо, это связано с полученной эмоциональной травмой. Его ментальное состояние оценят врачи-психиатры. Было бы неплохо, если психиатры, которые все время говорят о лечении Саакашвили, определились бы с диагнозом, тогда мы начали бы лечение», — отметила Гиоргадзе.
В течение последних дней врачи из альтернативного медицинскому консилиуму центра «Эмпатия» заявляют, что психоневрологическое состояние Саакашвили требует непременного его лечения в реабилитационном центре за границей, так как в Грузии таких центров нет.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.