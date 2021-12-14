Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, со вторника он сможет полноценно питаться. Об этом 13 декабря заявила участник созданного Минюстом медицинского консилиума Елена Гиоргадзе, передает «Интерфакс»

Саакашвили призвал украинцев выступить в его поддержку © REUTERS, Irakli Gedenidze

По ее словам, накануне к Саакашвили в палату привели тренера, чтобы начать восстановительные тренировки.

«Желания тренироваться Саакашвили не высказал, видимо, это связано с полученной эмоциональной травмой. Его ментальное состояние оценят врачи-психиатры. Было бы неплохо, если психиатры, которые все время говорят о лечении Саакашвили, определились бы с диагнозом, тогда мы начали бы лечение», — отметила Гиоргадзе.

В течение последних дней врачи из альтернативного медицинскому консилиуму центра «Эмпатия» заявляют, что психоневрологическое состояние Саакашвили требует непременного его лечения в реабилитационном центре за границей, так как в Грузии таких центров нет.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.