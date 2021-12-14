Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения. Об этом 13 декабря заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает РИА Новости

«Половина ВВП живет своей жизнью» - эксперт о теневой экономике Украины © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По ее словам, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции.

«Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», — объяснила Тимошенко.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что новые договоренности с МВФ нанесут удар по экономике страны и похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок.