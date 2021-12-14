Россия «подвела мир» своим решением наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по климату. Об этом 13 декабря заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в своем Twitter

Ищенко: Зачем России и Китаю участие в саммите по климату? © Скриншот из видео Украина.ру

При этом Томас-Гринфилд заявила, что глобальную кампанию по борьбе с климатическими изменениями уже не остановить.

Only the UNSC can ensure the security impacts of climate change are integrated into the critical work of conflict prevention and mitigation, peacekeeping, & humanitarian response. Russia let the world down by vetoing a resolution backed by a majority of UN Member States. — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) December 13, 2021

Резолюцию на голосование в СБ ООН внесли Ирландия и Нигер, соавторами выступили 113 стран. В ней отмечалось, что повышение уровня моря, более частые и сильные штормы, наводнения и засухи, а также другие последствия глобального потепления могут привести к обострению социальной напряженности и конфликтов. Это, в свою очередь, создает потенциальный риск для всего мира, его безопасности и стабильности. Проект резолюции поддержали 113 из 193 стран — участниц ООН, в том числе 12 из 15 членов Совета Безопасности. Против проголосовали только Россия и Индия, Китай воздержался.

Представительство России при ООН объяснило свой шаг однобоким подходом к рассмотрению конфликтов и угроз безопасности — через «климатическую призму». «Предложение <…> игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии», — отметили российские дипломаты, выразив уверенность, что авторы законопроекта поставили целью не помощь страдающим от изменений климата развивающимся государствам, а перекладывание ответственности.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, данный проект был неприемлем для России.