Пятнадцать участников встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Швеции из девяти стран заразились коронавирусом. Об этом 13 декабря сообщила шведская газета Dagens Nyheter

Ежедневная статистика по COVID-19 на Украине неверна - НАН © REUTERS, Stanislav Kozliuk Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Встреча была организована в соответствии с рекомендациями управления здравоохранения, а ее участники имели возможности пройти ПЦР-тестирование. Кроме того, после завершения мероприятия, МИД Швеции разослал персоналу и всем участвующим информацию о важности осведомленности о симптомах и тестирования на их наличие.

На полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме состоялась вторая за год очная встреча Лаврова и Блинкена, она продолжалась 40 минут. До этого главы внешнеполитических ведомств виделись в мае в Рейкьявике в ходе министерской встречи Арктического совета.