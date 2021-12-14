Референдум по Донбассу, вероятность которого допустил президент Украины Владимир Зеленский, на данный момент существует только в виде концепта. Об этом 13 декабря заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РИА Новости

В Кремле оценили идею властей Украины провести референдум по Донбассу © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Концептуально мы понимаем, что надо людей спрашивать, как решать ситуацию на Донбассе», — добавил он.

Помимо этого, Арахамия рассказал, что проведение подобного референдума обойдется стране примерно в два миллиарда гривен (74,3 миллиона долларов).

На днях Зеленский заявил о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму. При этом он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе этих территорий.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что проведение на Украине референдума по Донбассу, которое допустил Зеленский, является ее внутренним делом. При этом, он подчеркнул, что для Москвы представляет интерес формулировка вопроса, который будет вынесен на данный референдум.