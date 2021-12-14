Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко 13 декабря в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV оценил запасы газа на Украине

Витренко попытался оправдаться за экспорт газа, который Украине нужен самой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«У нас в хранилищах нормальные объемы газа. Нормальные — это такие же, как, когда премьер-министром был Владимир Гройсман, поэтому с точки зрения ожиданий при нормальных обстоятельствах нет проблем», — уточнил он.

Ранее энергетическую ситуацию на Украине оценил президент Владимир Зеленский. По его словам, глобально ситуация с обеспечением энергии стабильная, в стране есть все для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон и стабильные тарифы.

При этом бывший премьер Украины Анатолий Кинах предрек проблемы с поставками газа к январю-февралю 2022 года. Он отметил, что на данный момент объем газа в хранилищах на 30-40% меньше, чем тот, который должен быть по нормативным требованиям.