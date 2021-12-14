«Я понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади"», — сказал он.
В сентябре главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что хочет проехаться на танке по Красной площади и Арбату.
Позднее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ответил Залужному, что тот сможет исполнить свое желание, но только на такси либо в автозаке. Кроме того, он отметил, что по российской столице ездят исключительно отечественные танки, а чужих «отродясь не было».