Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует мечтать об украинских танках в Москве. Об этом заявил 13 декабря бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк, передает РИА Новости

Главком ВСУ собрался проехать на танке по Красной площади © Скриншот ICTV

В сентябре главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что хочет проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Позднее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ответил Залужному, что тот сможет исполнить свое желание, но только на такси либо в автозаке. Кроме того, он отметил, что по российской столице ездят исключительно отечественные танки, а чужих «отродясь не было».