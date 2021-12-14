По данным источников, в мае Берлин использовал право вето, остановив поставки уже оплаченных Киевом американских крупнокалиберных винтовок Barrett и литовских ружей для борьбы с дронами.
При этом правительство Меркель сумело сохранить лицо, вынудив Нидерланды поддержать это решение и не оказаться единственным противником передачи оружия.
В августе президент Украины Владимир Зеленский лично попросил Меркель изменить свое решение, однако канцлер «ледяным голосом заявила, что это исключено», указано в статье.
Лишь в ноябре поставки удалось частично возобновить.
В договоре, который лежит в основе работы правительства ФРГ, прописано, что Берлин не поставляет оружие в регионы, где есть горячие точки.