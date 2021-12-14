Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Об этом 13 декабря сообщило издание Bild

Киев не дождется помощи от ФРГ при новом канцлере - посол Украины © germany.mfa.gov.ua

При этом правительство Меркель сумело сохранить лицо, вынудив Нидерланды поддержать это решение и не оказаться единственным противником передачи оружия.

В августе президент Украины Владимир Зеленский лично попросил Меркель изменить свое решение, однако канцлер «ледяным голосом заявила, что это исключено», указано в статье.

Лишь в ноябре поставки удалось частично возобновить.

В договоре, который лежит в основе работы правительства ФРГ, прописано, что Берлин не поставляет оружие в регионы, где есть горячие точки.