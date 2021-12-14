Руцкой напомнил, что 19-22 августа 1991 года вся страна узнала из СМИ о том, что создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР и пришла в шок от того, что Горбачев якобы арестован. В Москву были введены войска, и практически все движение было заблокировано.
«Таким образом, была допущена непоправимая глупость. Получалось так, что главным виновником в подготовке и неподписании нового договора был президент РСФСР Ельцин, который парафировал новый союзный договор, и Верховный совет. Неоднократно готовился штурм здания в целях ареста руководящего состава РСФСР. Я 21 августа принимаю решение, по согласованию с Ельциным, захватить самолет в аэропорту Внуково и со спецназом Внутренних войск под руководством генерал-лейтенанта А. Ф. Дунаева лететь в Крым — освобождать из-под ареста президента СССР Горбачева. Рискуя жизнью людей, которые были со мной, прилетели в Форос. Как оказалось, Горбачева никто не арестовывал, он просто разыграл политическую трагикомедию», — рассказал он.
После того как Горбачева доставили в Москву, ГКЧП прекратил свою деятельность. Впоследствии, по словам Руцкого, Горбачев «проявил безволие и в конечном итоге напрочь потерял управление страной».
Кроме того, он рассказал, что Ельцин согласился с тем, что целенаправленно его обманул, когда заявил, что летит подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве.
Полный текст интервью читайте здесь.