Генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой заявил, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев скрылся в Крыму после того, как Борис Ельцин не подписал соглашение о союзном государстве. Об этом 13 декабря он рассказал в интервью Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: Распад СССР предопределен из-за идеи-фикс Горбачева © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Таким образом, была допущена непоправимая глупость. Получалось так, что главным виновником в подготовке и неподписании нового договора был президент РСФСР Ельцин, который парафировал новый союзный договор, и Верховный совет. Неоднократно готовился штурм здания в целях ареста руководящего состава РСФСР. Я 21 августа принимаю решение, по согласованию с Ельциным, захватить самолет в аэропорту Внуково и со спецназом Внутренних войск под руководством генерал-лейтенанта А. Ф. Дунаева лететь в Крым — освобождать из-под ареста президента СССР Горбачева. Рискуя жизнью людей, которые были со мной, прилетели в Форос. Как оказалось, Горбачева никто не арестовывал, он просто разыграл политическую трагикомедию», — рассказал он.

После того как Горбачева доставили в Москву, ГКЧП прекратил свою деятельность. Впоследствии, по словам Руцкого, Горбачев «проявил безволие и в конечном итоге напрочь потерял управление страной».

Кроме того, он рассказал, что Ельцин согласился с тем, что целенаправленно его обманул, когда заявил, что летит подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве.

Полный текст интервью читайте здесь.