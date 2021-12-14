«Даже если будет тёплая зима, даже в этом случае просто не будет где взять газ. Будут батареи холодные, но они про это не думают. Те, кто окружают Зеленского, убеждают его в том, что ещё можно закрыть «Северный поток — 2», я не знаю, кто из нормальных людей может так думать…», — категоричен эксперт.
Погребинский подчеркнул, что даже если кто-то в Киеве надеется на войну НАТО с Россией, то он не понимает, какая цена этой войны, даже для того же Зеленского и его окружения.
Что касается самой сертификации, то часть европейцев, от которых зависят поставки российского газа, наверняка думает о газоснабжении своих стран, но, видимо, у них нет перевеса, чтобы нарушить бюрократические процедуры, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.