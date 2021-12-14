Украина может пытаться устроить жесткие провокации для того, чтобы заставить Россию жёстко ответить, тем самым сорвав сертификацию «Северного потока — 2». Но эта затея может обернуться против самой Украины. Об этом рассказал известный киевский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Погребинский подчеркнул, что даже если кто-то в Киеве надеется на войну НАТО с Россией, то он не понимает, какая цена этой войны, даже для того же Зеленского и его окружения.

Что касается самой сертификации, то часть европейцев, от которых зависят поставки российского газа, наверняка думает о газоснабжении своих стран, но, видимо, у них нет перевеса, чтобы нарушить бюрократические процедуры, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.