Сейчас стратегический выбор Донбасса в пользу России, а не Украины, уже определен, заявил в интервью Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

По мнению Золотарева, еще в 2019 году Украина могла побороться за Донбасс, но сейчас уже поздно.

«Сейчас политика [Петра] Порошенко и [Владимира] Зеленского по выталкиванию Донбасса из Украины увенчалась успехом. Донбасс ушел», — сказал политолог.

Золотарев указал, что началась экономическая интеграция Донбасса в Россию, а следом произойдет и интеграция политическая. При этом остается вопрос, какими темпами это будет происходить, но стратегический выбор определен.

«Креветки из донецкого моря». Пургин о том, с чем столкнется Донбасс после указа Путина о товарах из ДНР/ЛНР © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок.