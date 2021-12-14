По мнению Золотарева, еще в 2019 году Украина могла побороться за Донбасс, но сейчас уже поздно.
«Сейчас политика [Петра] Порошенко и [Владимира] Зеленского по выталкиванию Донбасса из Украины увенчалась успехом. Донбасс ушел», — сказал политолог.
Золотарев указал, что началась экономическая интеграция Донбасса в Россию, а следом произойдет и интеграция политическая. При этом остается вопрос, какими темпами это будет происходить, но стратегический выбор определен.
Прежде всего дело в том, что Донбасс не захочет возвращаться в такую Украину, подчеркнул Золотарев, для этого должно было бы произойти что-то экстраординарное.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок.