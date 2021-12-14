Легко сказать, что поляки в вопросе миграционного кризиса ведут себя как фашисты. И это правда. Но надо понимать, что и президент Белоруссии Александр Лукашенко открытием пространства для мигрантов рассчитывал на какие-то дивиденды. Об этом рассказал известный киевский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Ясно, что если бы Лукашенко был против, никаких мигрантов бы не было, подчеркнул эксперт.

По его словам, Лукашенко получил определенные дивиденды, поскольку ушедшая в отставку экс-канцлер Германии Ангела Меркель ему звонила, но всё равно он своего не добился и не добьётся.

«Признание его президентом, отказ от санкций — ничего этого не будет. Ясно, что Европа считает неприемлемым то, что делает Лукашенко. Аргумент типа «в Средиземном море поступали европейцы иначе…» не работает. Там некому их остановить, там нет государства — Ливию, Ирак разрушили, а здесь есть Лукашенко, который может остановить мигрантов, но не хочет, надеется добиться от ЕС каких-то своих целей», — констатировал Погребинский.

Что касается антироссийских аргументов в этой истории, то вряд ли завоз мигрантов был согласован с Путиным, Путин прекрасно понимал, что Лукашенко поставленных целей не добьётся, заключил собеседник издания.

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