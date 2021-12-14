Каждое новое заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника - это чуть ли не образец фейк-политики, сказал в интервью изданию Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Посол Мельник как эталон украинской дипломатии © germany.mfa.gov.ua Андрей Мельник, уже отметившийся рядом неоднозначных заявлений, сказал в интервью, что президент Украины Владимир Зеленский якобы может провести «нормандскую встречу» в Брюсселе без участия России.

По словам политолога, это высказывание посла Украины должен комментировать не политолог, а психиатр, поскольку оно уж совсем не вписывается ни в каноны, ни в логику отношений.

«Встреча будет, но, учитывая события последнего месяца, это нельзя назвать встречей "нормандской четверки" или "тройки". Мельник в очередной раз прибег к околополитическим фантазиям», — пояснил Золотарев.

При этом немецкая сторона уже даже не комментирует подобные заявления, отметил политолог. Слова Мельника — типичный пример постмайданной внешней политики Украины, когда чем громче заявление и чем больше оно выпадает из ряда общепринятых правил, тем лучше, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.