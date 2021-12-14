Генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой заявил, что вместо обсуждения законности подписания Беловежских соглашений без определенной процедуры последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов предпочел с ним скандалить. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Кроме того, он рассказал о том, что бывший председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин согласился с тем, что целенаправленно его обманул, когда заявил, что летит подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве, а вместо этого подписал Беловежские соглашения.

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