«Десятого декабря мне стало известно, что двенадцатого числа на Верховном совете будут ратифицировать это соглашение. Я поехал к Хасбулатову. Говорю ему: Руслан Имранович, ну вот же Конституция, там четко и ясно прописано, что ратификацию подобных документов проводит высший орган государственной власти — Съезд народных депутатов. Но не Верховный совет. Почему вы приняли решение двенадцатого числа ратифицировать соглашение? Это же преступление — прямое нарушение Конституции. Он: Александр Владимирович, в ваши полномочия не входит определять действия и работу Верховного совета. На президиуме Верховного совета мы приняли решение ратифицировать соглашение о создании СНГ», — рассказал Руцкой.
Кроме того, он рассказал о том, что бывший председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин согласился с тем, что целенаправленно его обманул, когда заявил, что летит подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве, а вместо этого подписал Беловежские соглашения.
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