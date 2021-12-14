Генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой заявил, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев испугался, когда услышал, что подписание Беловежских соглашений противоречило Конституции, но никак этому не противодействовал. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Это сговор недалёких людей: Азаров о распаде СССР © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Я начал звонить Горбачеву. Дозвонился до него. Приехал. Говорю: Михаил Сергеевич, каковы ваши действия в этой связи, ведь совершено преступление. Есть уголовный кодекс СССР, есть прокуратура, КГБ СССР… И что вы, какая реакция? Он начал нести околесицу. Я говорю: дайте мне спецназ, самолет, я слетаю, привезу этих деятелей. А дальше — всё в соответствии с законом. Но надо было его (Горбачева. — ред.) видеть. Он весь трясся, был бледный, вспотел. Я понял, с ним бесполезно разговаривать, и вынужден был уйти», — заявил он.

Также Руцкой перечислил ряд лиц, которые, по его мнению, предали Советский Союз, когда согласились подписать документ о его распаде. И заявил, что бывший председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин ему солгал, что летел в Минск для подписания Беловежских соглашений.

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