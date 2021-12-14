Руцкой рассказал, что испытал шок, когда узнал, что подписанные Беловежские соглашения подпадали под статью УК СССР «измена Родине».
«Я начал звонить Горбачеву. Дозвонился до него. Приехал. Говорю: Михаил Сергеевич, каковы ваши действия в этой связи, ведь совершено преступление. Есть уголовный кодекс СССР, есть прокуратура, КГБ СССР… И что вы, какая реакция? Он начал нести околесицу. Я говорю: дайте мне спецназ, самолет, я слетаю, привезу этих деятелей. А дальше — всё в соответствии с законом. Но надо было его (Горбачева. — ред.) видеть. Он весь трясся, был бледный, вспотел. Я понял, с ним бесполезно разговаривать, и вынужден был уйти», — заявил он.
Также Руцкой перечислил ряд лиц, которые, по его мнению, предали Советский Союз, когда согласились подписать документ о его распаде. И заявил, что бывший председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин ему солгал, что летел в Минск для подписания Беловежских соглашений.
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