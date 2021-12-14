Вероятность войны между Западом и Россией— сто процентов. Вопрос — когда она будет, будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру

Сатановский рассказал о «светлом моменте», который точно начнется в Донбассе и на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«То, что война будет — это понятно. А когда она будет — не знает сейчас никто. Войн же никто не хочет. И Первую мировую никто не хотел, и Вьетнамскую войну никто не хотел. Они сами начинаются — ветром надуло», — подчеркнул Сатановский.

Мы не знаем, какие еще антироссийские планы задумал Запад, но все эти планы должны отбиваться мгновенно, как только они начинают реализовываться, а изобретатели и основные менеджеры этих планов должны аккуратно укладываться в грунт вслед за теми британскими моряками и офицерами, которых уложили в Крымскую войну, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.