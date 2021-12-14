Год назад во время обострения в Нагорном Карабахе главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала пост в соцсетях в ответ на требование армянской общественности, заступающейся за официальный Ереван, «определиться с позицией» по поводу конфликта с Азербайджаном. По ее словам, Ереван наводнил республику антироссийскими НКО и стал плацдармом антироссийских сил на Северном Кавказе. Армянские власти выгнали из страны российских бизнесменов-армян и продолжают поливать Россию «помоями».
Эксперт отметил, что Армения сегодняшняя как государство обязана России своим существованием, но до того была Армения американская, Армения французская, Армения ливанская, иранская, а до геноцида армян Армения турецкая, и в этом плане у армян богатая история, в этой истории было разное, включая группировки радикалов.
«Самых откровенных террористов, и группировки радикалов и террористов пытались как-то своё фе высказывать по разным поводам российскому руководству. Разве что этим можно объяснить всё происходящее. Американцы, если угодно, перекупили не Армению, а её руководство, по принципу Березовского — «не покупай завод, купи директора». Это работает, и не только в Армении», — констатировал Сатановский.
Специалист отметил, что сейчас мы видим превращение Армении в Армению европейско-американскую, а когда и если долоббируют, тогда она вполне может оказаться частью антироссийского Закавказья.
В Армении сегодняшней руководство более чем антироссийское. И этим людям совершенно наплевать на то, с чего Армения живёт и благодаря кому её государственность вообще существует, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.