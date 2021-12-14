Экзистенциальная завязка Армении на Россию — плод больной фантазии отечественных политологов, безграмотная, бессмысленная точка зрения. Армяне существовали на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе, на протяжении нескольких тысяч лет. Без России и до того, как она возникла. Об этом рассказал политолог Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру

«Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Сатановский о Европе без «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк Маргарита Симоньян опубликовала пост в соцсетях в ответ на требование армянской общественности, заступающейся за официальный Ереван, «определиться с позицией» по поводу конфликта с Азербайджаном. По ее словам, Ереван наводнил республику антироссийскими НКО и стал плацдармом антироссийских сил на Северном Кавказе. Армянские власти выгнали из страны российских бизнесменов-армян и продолжают поливать Россию «помоями».

Эксперт отметил, что Армения сегодняшняя как государство обязана России своим существованием, но до того была Армения американская, Армения французская, Армения ливанская, иранская, а до геноцида армян Армения турецкая, и в этом плане у армян богатая история, в этой истории было разное, включая группировки радикалов.

«Самых откровенных террористов, и группировки радикалов и террористов пытались как-то своё фе высказывать по разным поводам российскому руководству. Разве что этим можно объяснить всё происходящее. Американцы, если угодно, перекупили не Армению, а её руководство, по принципу Березовского — «не покупай завод, купи директора». Это работает, и не только в Армении», — констатировал Сатановский.

Специалист отметил, что сейчас мы видим превращение Армении в Армению европейско-американскую, а когда и если долоббируют, тогда она вполне может оказаться частью антироссийского Закавказья.

В Армении сегодняшней руководство более чем антироссийское. И этим людям совершенно наплевать на то, с чего Армения живёт и благодаря кому её государственность вообще существует, заключил собеседник издания.

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