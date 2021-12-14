«У нас была практически у всех радиоточка "Маяк", она была в каждой квартире. Я утром бреюсь — и узнаю, что теперь больше Советского Союза нет. А перед этим вечером я провожал Ельцина в Минск. На мой вопрос, какая цель визита в Белоруссию, Ельцин сказал мне, что они летят подписывать договор об экономическом сотрудничестве. Произошёл просто наглый и циничный обман. Полетели уничтожать страну, а сказали мне, вице-президенту РСФСР, что едут подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве», — рассказал Руцкой.
Также он перечислил ряд лиц, которые, по его мнению, предали Советский Союз, когда согласились подписать документ о его распаде.
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