Генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой заявил, что экс-председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин не сказал, что летел в Минск для подписания Беловежских соглашений. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

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