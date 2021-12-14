Генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой перечислил ряд лиц, которые, по его мнению, предали СССР, когда согласились подписать документ о его распаде. Своим мнением он поделился в интервью Украина.ру

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