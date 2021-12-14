«ЦК и Политбюро КПСС. [Михаил] Горбачев и его сподвижники по ЦК и Политбюро КПСС. Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР. [Борис] Ельцин, [Леонид] Кравчук, бывшие члены Политбюро КПСС и председатель Верховного Совета Белоруссии [Станислав] Шушкевич», — заявил он.
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Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Украине нужно менять парадигму представления о том, что она исключительно выиграла от распада СССР, поскольку Запад ослабевает и на его помощь рассчитывать бессмысленно.