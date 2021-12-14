«Что касается Донбасса, уже и американцы предупреждали всех своих союзников, что в Донбассе будет обострение, уже и Зеленский об этом сказал, уже и англичан, судя по всему, к нему подвезли, уже и американцы, как нам сказали, есть на территории Украины — не только флот. Будем посмотреть, чем это всё кончится. Кончиться может это удивительным для всех них образом», — указал эксперт.
Сатановский подчеркнул, что в России тоже многие ждут того светлого момента, когда кто-нибудь с Украины обстреляет территорию Российской Федерации, или западные военные попытаются помочь Зеленскому взять под контроль Донбасс, дабы покончить с надоевшей игрой вокруг Минских соглашений.
Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, заключил собеседник издания.
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