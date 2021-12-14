И украинское руководство, и США, и Великобритания предупреждали, что в Донбассе рано или поздно начнется наступление. И кончится эта война для всех удивительным образом. Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру

«Хотят повторить»: Сатановский напомнил о потерях Британии в прошлой «Большой игре» против России © president.gov.ua

Сатановский подчеркнул, что в России тоже многие ждут того светлого момента, когда кто-нибудь с Украины обстреляет территорию Российской Федерации, или западные военные попытаются помочь Зеленскому взять под контроль Донбасс, дабы покончить с надоевшей игрой вокруг Минских соглашений.

Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.