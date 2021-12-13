Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте Кремля 13 декабря

Президент РФ привел в разговоре с британским премьером примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений.

Лесев: Путин заставил Запад видеть свои «красные линии» © REUTERS, The White House/Handout указал, что Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, использует в зоне конфликта запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники.

Он отметил, что все это происходит на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России. Кроме того, российский президент обратил внимание на то, что власти Украины проводят политику дискриминации русскоязычного населения.

«Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений»,- отмечается на сайте Кремля.

Российская сторона намерена представить проекты соответствующих документов.

В свою очередь Борис Джонсон предупредил о серьезных последствиях в случае «дестабилизирующих действий» РФ в отношении Украины.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.

Президент РФ не раз отмечал, что принятие Украины в НАТО станет пересечением «красной линии» по отношению к России.